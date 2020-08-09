رفيق شلالا: مؤتمر باريس يؤكد الثقة الدولية في بيروت

أشاد رفيق شلالا، المستشار الإعلامي بمؤسسة الرئاسة اللبنانية، بموقف مصر تجاه أزمة بيروت، من خلال مشاركتها في مؤتمر باريس الذي أقيم عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» لدعوة المانحين لمساعدة لبنان وتقديم أوجه الدعم لتخفيف الأزمة.وقال «شلالا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم» الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر قناة «TeN»، اليوم، إن المؤتمر يؤكد الثقة الدولية في لبنان، وأن هذه الدولة التي قيل إنها محاصرة ومعزولة لكنها تحتل المواقع الأمامية في أنظار دول العالم.وأشار إلى أن بيان مؤتمر باريس يؤكد أن اللبنانيين سينهضون بوطنهم من جديد، وأن المجتمع الدولي سيقف بجانبهم مقدمًا مساعدات عينية وتبرعات مالية للمساعدة في إعادة إعمار بيروت.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ناشد خلال كلمته في المؤتمر، أن ينأى لبنان بنفسه عن التجاذبات الإقليمية والصراعات الداخلية، وشدد على تركيز جهود الشعب اللبناني على مؤسسات الدولة اللبنانية، مع ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك.