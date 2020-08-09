مفيش تزوير.. أحمد موسى يدعو للمشاركة في انتخابات الشيوخ

حث الإعلامي أحمد موسى المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الانتخابات بدأت في الخارج اليوم ومستمرة غدا الاثنين.وقال «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «تلقينا شكاوى من المصريين المتواجدين في الكويت وكازاخسان بشأن إغلاق هاتين الدولتين مكاتب البريد، ما يعد مشكلة في عملية تصويت المواطنين المتواجدين هناك».ولفت إلى أن تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ يبدأ الثلاثاء المقبل، مناشدا المواطنين بالمشاركة في الانتخابات لضمان وصول من يريد ويستحق.وأردف موسى: «القرار في يد المواطن، وصوتك أمانة، مفيش حاجة اسمها حد هيزور صوتك، العملية الانتخابية تخضع لإشراف قضائي كامل».