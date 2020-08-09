الجامعة العربية: لا يمكن إجراء تحقيق منفصل في انفجار بيروت

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن هناك تعاطفا كبيرا مع الشعب اللبناني تجاه الكارثة التي لحقت به جراء الانفجار الكبير في مرفأ بيروت قبل أيام.وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه خلال زيارته مع أمين عام الجامعة العربية لبيروت، لمسا غضب الشارع اللبناني، بسبب عدم استجلاء الحقيقة بشأن مرفأ بيروت.وأردف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: «لا يمكن أن نجري تحقيقا منفصلا عن أسباب الانفجار، والمسئولين عنه، لكن يمكن أن تشارك الجامعة العربية في التحقيقات، لتنجلي الحقيقة، إن كانت هناك رغبة في تحقيق جاد».من ناحية أخرى، أشار السفير حسام زكي، إلى وجود ملاحظات على الأداء الحكومي في لبنان، ولهذا الحكومة لا تتمسك بأن تكون القناة لأي مساعدة للبنانيين، من يريد المساعدة بشكل مباشر يتفضل من خلال المجتمع المدني.وأردف: «المنظمات المدنية في لبنان تعمل على إصلاح المنازل المتضررة في انفجار مرفأ بيروت».