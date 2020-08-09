تفاصيل موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في محافظات مصر

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في محافظات مصر

ننشر في الدستور موعد الاستحقاق الانتخابي الجديد مع عقد انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 أغسطس، عبر الاقتراع السري المباشر، والتي سيتم الإعلام عن نتائجه في 19 من أغسطس في الجريدة الرسمية، وسيتم التصويت في ظل إجراءات صحية صارمة منعا لتفشي فيروس كورونا.



وعلى مدار الأيام الماضية، استقبل موقع الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الناخبين المصريين بالخارج، والتي بدأت من يوم 25 يوليو وحتى أمس 31 يوليو، والذى تجاوز عددهم آلاف والذين أبدوا رغبتهم بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة الموجود فيها، عن طريق إرسال بطاقة إبداء الرأي التي يقوم الناخب بطباعتها بنفسه باستخدام كود التسجيل الذي حصل عليه في الفترة السابقة.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في محافظات مصر





وكانت انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من فحص جميع الطلبات المقدمة من جانب المرشحين على مقاعد مجلس الشيوخ 2020، للتأكد من صحة الأوراق المقدمة ومعرفة مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقلا.



شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، شروط وضوابط للمرشح المتقدم المقعد على كرسي في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، علي النحو التالي:



1 - أن يتمتع المرشح بالجنسة المصري.

2 - أن يكون اسم المترشح مدرج بقاعدة بيانات الناخبين داخل مصر.

3 - أن يكون المتقدم قد حصل على مؤهل جامعى أو ما يعادله.

4 - ألا يقل سن المترشح عن مجلس الشيوخ عن 35 سنة.

5 - أن يكون المترشح قد انتهي من أداء خدمته العسكرية.

6 - ألا يكون قد طرأ علي المترشح لانتخابات مجلس الشيوخ سبب يستوجب حذف أو رفع قيده من قاعدة البيانات لأى سبب ما.

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قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن مصر ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس، بالنسبة للمصريين في الداخل، أما بالنسبة للمصريين بالخارج وحددت الهيئة يومي 8 و9 من شهر أغسطس، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.وكانت انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من فحص جميع الطلبات المقدمة من جانب المرشحين على مقاعد مجلس الشيوخ 2020، للتأكد من صحة الأوراق المقدمة ومعرفة مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقلا.شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، شروط وضوابط للمرشح المتقدم المقعد على كرسي في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، علي النحو التالي:1 - أن يتمتع المرشح بالجنسة المصري.2 - أن يكون اسم المترشح مدرج بقاعدة بيانات الناخبين داخل مصر.3 - أن يكون المتقدم قد حصل على مؤهل جامعى أو ما يعادله.4 - ألا يقل سن المترشح عن مجلس الشيوخ عن 35 سنة.5 - أن يكون المترشح قد انتهي من أداء خدمته العسكرية.6 - ألا يكون قد طرأ علي المترشح لانتخابات مجلس الشيوخ سبب يستوجب حذف أو رفع قيده من قاعدة البيانات لأى سبب ما.

أيام قليلة تفصلنا موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في محافظات مصر حيث أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، باب تسجيل بيانات المصريين بالخارج للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد انتهاء المدة المحددة علي أن يتم التصويت وفقًا للجدول الزمني المعلن عنه بدءًا من اليوم 9 أغسطس وحتي غدا الاثنين 10 أغسطس.