فلسطين: تسجيل 4 إصابات بكورونا في صفوف جاليتنا بالخارج

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بصفوف الجالية حول العالم.وأضافت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الإصابات ارتفعت إلى 4105، بعد تسجيل 4 إصابات جديدة في أمريكا، فيما استقرت حالات التعافي عند 1711 حالة.وذكرت سفارة فلسطين في السعودية، أن حالة الوفاة الجديدة في صفوف الجالية للمواطن مصباح محمد أحمد جاسر (83 عامًا)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية بالمملكة إلى 64 حالة.