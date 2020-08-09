فرنسا: تلقينا تعهدات بقيمة 253 مليون يورو لمساعدة لبنان

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، أن باريس تلقت تعهدات بقيمة ٢٥٣ مليون يورو لمساعدة لبنان على المدى القصير، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.من جانبه أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال مؤتمر المانحين الدولي، اليوم الأحد، عن جمع مساعدات فورية بقيمة تزيد على 200 مليون يورو للبنان.