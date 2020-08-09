البابا تواضروس الثانى يكتب: صفات شخصية من حياة أم النور

أمنا العذراء مليئة بالفضائل، لكنى أريد أن أحدثكم عن شىء صغير جدًا أشعر به أنا أيضًا مع أمنا العذراء، هذا النموذج الإنسانى الرفيع كان يتمتع بالسلام الداخلى، أمنا العذراء مريم نموذج رائع للإنسان الذى يتمتع بالسلام الداخلى. وسوف أقرأ عليكم آية واحدة من سفر النشيد «مَنْ هى المُشرفةُ مِثل الصّباح، جَميلَةٌ كالقَمَرِ، طاهِرَةٌ كالشَّمسِ، مُرهِبَةٌ كجَيشٍ بألويَةٍ؟» (نشيد٦: ١٠).

هذه الكلمات تصف العروس كنيسة المسيح، وتصف أيضًا بصورة خاصة النعم الكثيرة التى فى شخصية أمنا العذراء. هذه الصفات يمكن أن نشاهدها فى حياة أمنا العذراء مريم، وما ذُكِر عنها، وهو قليل فى الكتاب المقدس. مُشرِفةُ مِثل الصّباح فى مشهد البشارة كانت مشرقة مثل الصباح. أول مرة نتقابل مع أمنا العذراء وتأتى إليها بشارة الملاك، وجميعنا يعلم الحوار الذى دار بين الملاك والعذراء، ولكن تظهر لنا أمنا العذراء فى سلامها الداخلى، لأنها تعيش الإيمان والاكتفاء بالله.

إذا كنت تريد أن تشعر بالسلام الداخلى، عش إيمانك واكتفِ بالله. أمنا العذراء فى حوارها مع الملاك كان الكلام غريبًا على مسامعها، وأكبر من عمرها ومن خبراتها. نجدها تسأل باستحياء ويجيبها الملاك بعبارات واضحة، فتقول: «هوذا أنا أمة الرب، ليكن لى كقولك». السلام الداخلى تحصل عليه من إيمانك الكامل واكتفائك بالله. لا توجد وسيلة أخرى إلا إيمانك. إذا لم يكن لك إيمان لن تشعر بالسلام، لكن العذراء وهى صغيرة السن تأتيها البشارة ولا تضطرب أبدًا، وتتحدث إلى الملاك وينتهى الحوار وهى فى سلام. أيها الحبيب إذا أردت أن تعيش فى هذا السلام الداخلى، عش إيمانك، وعش اكتفاءك بالله فى هذه الحياة. ونحن فى القرن الواحد والعشرين والأمور المادية تشغل الجميع، لكن ما زال الإيمان هو المصدر الأول للسلام الداخلى مثلما نراه فى أمنا العذراء. جَميلَةٌ كالقَمَر المشهد الثانى فى أمنا العذراء هو عرس قانا الجليل، وفيه هى «جميلة كالقمر».

نحن إلى هذا اليوم نصف القمر بأنه أجمل شىء، وعندما نرى أحد أحبائنا نصفه بأنه مثل القمر؛ هكذا أمنا العذراء كانت فى عرس قانا الجليل جميلة كالقمر، ونستطيع أن نقول إنها كانت القمر لهذا العرس، وليس العريس أو العروس، لذلك لم يذكر الكتاب أسماءهما. أمنا العذراء ذهبت إلى السيد المسيح وقالت له ثلاث كلمات فقط: «ليس لهم خمر»، وكلمة «خمر» فى الكتاب المقدس تعنى «الفرح»، وكأنها تقول له: ليس لهم فرح. مشروب الضيافة الذى كان يُقدَّم فى ذلك الوقت انتهى، ونجد أمنا العذراء بمنتهى السلام الداخلى «الجوانى» تذكر هذه الكلمات الثلاث فى أذن السيد المسيح «ليس لهم خمر»، وكانت تقصد بصورة نبوية فرح الخلاص، لذلك أجابها السيد المسيح «ما لى ولكِ يا امرأة؟ لم تأتِ ساعتى بعد» أى ساعة الخلاص. ونجد العذراء تقول عبارتها الجميلة: «مهما قال لكم فافعلوه»، تقولها للخدام، وتصير أقصر عظة مسجلة فى الكتاب المقدس.

أمنا العذراء فى هذا المشهد حصلت على سلامها الداخلى من خدمة الآخرين، من حبها الذى دفعها لخدمة الآخرين وخدمة أهل العرس، وتحاول أن تغطى أو تحل المشكلة التى حدثت بانتهاء مشروب الضيافة الذى كان يُقدَّم فى العرس. سلامك فى إيمانك، وسلامك أيضًا من خدمتك للآخرين بحب. طاهِرَةٌ كالشَّمسِ المشهد الثالث طاهرة كالشمس. كانت الشمس مظلمة فى وقت صلب السيد المسيح، ولكن الشمس كانت حاضرة فى شخص أمنا العذراء مريم، حيث سلمها الرب يوحنا وقال لها: «هوذا ابنكِ»، وسلم يوحنا هذه الأم وقال له: «هوذا أمك». وكانت أمنا العذراء فى وقت الصلب تقول العبارة التى نصليها فى الأجبية: «أمّا العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأمّا أحشائى فتلتهب عند نظرى إلى صلبوتك الذى أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابنى وإلهى». لم نسمع أمنا العذراء تتحدث، ولكننا سمعنا أنينها الداخلى، وكانت غير مضطربة. الأحشاء التى تلتهب أيها الأحباء هى الأحشاء التى تمتلئ بالرحمة، وإذا كان قلبك قاسيًا لن تشعر بالسلام أبدًا.

أمنا العذراء كانت قلبًا رحيمًا، وبقلبها الرحيم هى التى قالت: «أما أحشائى فتلتهب عند نظرى إلى صلبوتك». أحشاء تلتهب، أحشاء تشعر بالآخر، أحشاء تحن على الآخر وتترفق به. إذا كان قلبك قاسيًا لن تعرف السلام الداخلى، حتى إذا ظهرت أمام الجميع بالصوت العالى وإعطائك الأوامر، لن تشعر بالسلام الداخلى. سلامك الداخلى يأتيك من قلبك الذى يمتلئ بالرحمة، ويفيض بأعمال الرحمة. مُرهِبَةٌ كجَيشٍ بألويَةٍ، عندما كان السيد المسيح طفلًا صغيرًا فى الثانية عشرة من عمره، وكان فى الهيكل، وكانت أمنا العذراء تبحث عنه فى وسط الشيوخ وجميع الحضور فى الهيكل، ومن كثرة ما قيل وسمعته دون أن تتحدث بشىء، قيل عنها: «وكانتْ أُمُّهُ تحفَظُ جميعَ هذِهِ الأُمورِ فى قَلبِها» (لوقا٢: ٥١). الذى يتحدث كثيرًا- ونحن فى زمن الذين يتحدثون فى كل شىء- لا يستطيع أن يشعر بالسلام الداخلى.

نرى أن أمنا العذراء سلامها الداخلى يأتيها من أنها كانت تحفظ جميع هذه الأمور فى قلبها وليس بلسانها، كلامها قليل، حديثها بسيط ورقيق، وكانت فى هذا المشهد لا تقول شيئًا ولا تتحدث عن أى شىء، كانت تحفظ جميع هذه الأمور فى قلبها، وكلمة «تحفظ» هنا أى تحفظها بروح الصلاة، لأنها كانت إنسانة مُصلِّية وتحفظ جميع هذه الأمور فى قلبها، لذلك كانت تعيش فى هذا السلام الكامل، السلام الداخلى. إذن أيها الأحباء، إن أردتم أن تتمتعوا بظهور العذراء فى قلوبكم، فاقتنوا هذه النعمة وهذه الفضيلة واطلبوها، فضيلة السلام الداخلى، هدوءك الداخلى، فرحك الداخلى. نحن بمجرد أن نرى صورة السيدة العذراء ينتابنا السلام.

إذا أردت أن تتمتع بالسلام الداخلى فاذكر هذه الكلمات: «مَنْ هى المُشرِفَةُ مِثلَ الصّباحِ، جَميلَةٌ كالقَمَرِ، طاهِرَةٌ كالشَّمسِ، مُرهِبَةٌ كجَيشٍ بألويَةٍ؟»، كل هذا نحن نراه فى أمنا العذراء، فهى تعيش فى السلام الداخلى بإيمانها وبمحبتها وخدمتها الآخرين، بروح الرحمة التى تسكنها، وأيضًا بروح الصلاة التى بها تحفظ كل هذه الأمور فى قلبها.ظهور العذراء مريم حادثة تاريخية عشناها، وكثير من الكبار منكم رأوها وعاصروها، ونسلمها للأجيال جيلًا بعد جيل. وشاهدنا البابا شنودة فى العيد الأربعين لظهور أمنا العذراء يتحدث عنها، وأيضًا القديس البابا كيرلس الذى ظهرت أمنا العذراء فى حبريته. ورأينا آباء مطارنة وأساقفة أجلاء عاصروا وتكلموا وشهدوا. كل هذه الأمور الرائعة فى حياتنا نسلمها جيلًا بعد جيل.

ويجب أيضًا أن نشعر جميعنا بهذه الشفيعة المؤتمنة، أمنا العذراء مريم التى تشفع فى جنسنا، لأنها فخر جنسنا، ونتعلم منها فضيلة السلام الداخلى. وأنت اليوم موجود وحاضر العشية فى وسط هذه الأفراح الكثيرة، اطلب من الله اليوم وكل يوم فى القداس أن يعطيك فضيلة السلام الداخلى، وأن يعطيك هذه النعمة لكى ما تستحق أن تكون بالحقيقة ابنًا لهذه القديسة العظيمة، أمنا العذراء مريم.

