علي سعدة يكتب: هوامش حول ما يحدث فى لبنان

فى ١٢ يوليو ٢٠٠٦ بدأت حرب «تموز»، كما يحب أن يسميها الإخوة اللبنانيون، بين إسرائيل وحزب الله، وهى الحرب التى بدأت بشن حزب الله عملية الوعد الصادق، وقام باختطاف جنديين إسرائيليين.. فبادرت القوات الإسرائيلية على الفور باقتحام الجدار الحدودى، ودخلت الأراضى اللبنانية، وكان حزب الله متوقعًا ومترصدًا، فقصف الدبابتين الإسرائيليتين المخترقتين، وقتل ثمانية جنود إسرائيليين، من بينهم إيهود غولد فاسر وإلداد ريغيف، اللذين تم أسرهما فى البداية.

‎ شنت إسرائيل هجومًا جويًا ضاريًا على جنوب لبنان مستهدفة محطات الكهرباء ومطار بيروت وشبكة من الكبارى والطرق، مما أدى إلى مقتل العشرات، واستدعت قوة الانتشار السريع وقوامها ٦ آلاف جندى، وطالبت حزب الله بإعادة الأسيرين فورًا.

فى نفس اليوم، أعلن حسن نصرالله، أمين عام حزب الله، فى مؤتمر صحفى «كذبًا» عن أن الجنديين الإسرائيليين ما زالا على قيد الحياة، وتم ترحيلهما إلى مكان بعيد، وأن العملية «عملية فردية لا علاقة لها بالحكومة اللبنانية، ويتحمل حزب الله وحده مسئوليتها»، ودعا إسرائيل للتفاوض غير المباشر لتبادل الأسرى، وهدد بأن قوات حزب الله جاهزة للتصعيد.

‎وصفت مصر والسعودية العملية بأنها مغامرة غير مسئولة من بعض العناصر اللبنانية دون الرجوع إلى السلطة الشرعية، ودون التنسيق مع الدول العربية، ونظم وقتها مرشد عام الإخوان مهدى عاكف صاحب مقولة «طز ف مصر» مظاهرات تحمل علم لبنان وصور حسن نصرالله زعيم حزب الله، مؤيدًا ما حدث ومعلنًا عن استعداد آلاف الإخوان للذهاب للحرب ضد إسرائيل.

لن أطيل فى تفاصيل الحرب التى بدأت برفض إسرائيل شروط حزب الله، واستمرت سجالًا لمدة ٣٣ يومًا، لكن دعنا عزيزى القارئ نراجع معًا الخطوط العامة والنتائج على عجالة.

أطراف الصراع هم:

الطرف الأول: حزب الله ومعه حركه أمل وقوات الفجر والحزب الشيوعى اللبنانى والحزب السورى القومى الاجتماعى ودعم سوريا وروسيا، وبالطبع إيران.. ويقودهم حسن نصر الله وعماد مغنية ونبيه برى وعلى قانصوه، بقوة ٢٠ ألف جندى.

الطرف الثانى: جيش الدفاع الإسرائيلى، ويقوده إيهود أولمرت وعمير بيرتس ودان حالوتس وإليعازر شكيدى، بقوة ١٠ آلاف جندى.

النتائج: انتهت الحرب فى ١٤ أغسطس ٢٠٠٦ بناء على قرار مجلس الأمن الدولى رقم ١٧٠١، الذى نص على انسحاب الأطراف المتحاربة من جنوب لبنان، وتراجع حزب الله إلى شمال نهر الليطانى، وانتشار الجيش اللبنانى فى جنوب لبنان، واتساع قوة يونيفيل لمراقبة تنفيذ القرار.

ورغم فداحة الخسارة، رقص اللبنانيون فرحًا بمجرد انسحاب إسرائيل وعاشوا فى أحلام النصر المعظم، بل واعتبر حزب الله نفسه المنتصر الأوحد على العدو الإسرائيلى، ولمَ لا؟ فقواته حاربت لمدة ٣٣ يومًا متصلًا وقتلت ١١٩ جنديًا إسرائيليًا و٤٤ مدنيًا وجرحت ٤٥٠ وأطلقت صاروخًا على مدينة حيفا، وهو ما لم تفعله مصر فى حروبها الأربع.

بينما احتفلت إسرائيل بقتل ١٢٠٠ لبنانى وجرح ٤٢٠٠ وأسر ٤، وتدمير البنية التحتية لمعظم مدن لبنان، وارتداع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل مرة أخرى.

بتضخيم حزب الله انتصاره المزيف استطاع أن يفرض سيطرته على كل طوائف الشعب اللبنانى.. الطوائف المسيحية وتشمل: الروم والأرمن والسريان والأقباط «الأرثوذكس والكاثوليك»، والموارنة والكلدان واللاتين والإنجيليين والأشوريين.. بالإضافة للطوائف المسلمة، الشيعة والسنة والعلويين والإسماعيليين، وأن يتحكم فى الحكومة ومجلس النواب ومخيمات الفلسطينيين المنتشرة بكثرة فى ربوع لبنان.. باختصار أصبح دولة تهيمن وتسيطر على الدولة اللبنانية وتتحكم فى كل مفاصلها، بل وتسيطر على الميناء وحركة التجارة وصناعة السلاح.

ويعلن حسن نصر الله عن ولائه التام لدولة الملالى الإيرانية، فاللبنانيون الشيعة الذين يمثلون كوادر حزب الله تربطهم بالمرجعيات الدينية الإيرانية روابط روحانية عميقة، ويسمى أمين عام حزب الله حسن نصر الله بالوكيل الشرعى لآية الله خامنئى، مرشد الثورة الإيرانية، ووصلت الجرأة من نصرالله أن يعلن لبنان جزءًا من جمهورية إيران.

فقدت باريس الشرق الأوسط هويتها، ورضخت للاحتلال الإيرانى المستتر، ورضيت حكومتها الضعيفة بالانصياع التام لأوامر حسن نصر الله وزبانيته.

سقطت الليرة اللبنانية أمام الدولار، وزادت معاناة الشعب بانقطاع تيار الكهرباء المستمر يوميًا بالساعات، والشعب اللبنانى يغلى وليست لديه القدرة ولا القوة على الاعتراض، إلى أن حدثت منذ أيام فاجعة انفجار نيترات الأمونيوم الرهيب داخل ميناء بيروت فى مخزن ١٢، وحضر على الفور إلى بيروت الرئيس الفرنسى «ماكرون»، ونزل ليستمع بنفسه سيرًا على قدميه لرأى الشارع اللبنانى فى حكامه، وتعمد عدم مصافحة ميشال عون بحجة «كورونا»، وقام بمصافحة المتضررين، واحتضان بعضهم.

وصرّح ماكرون ببضعة تصريحات مشجعة للشباب الغاضب، وأكد لهم أنه معهم، بل ووعد بإرسال حاملة طائرات فرنسية قريبًا إلى بيروت لحمايتهم، فى دعوة صريحة لهم باسترداد بلدهم من براثن حزب الله.

الحزب هو نسخة مكررة من الإخوان.. من ذوات الدم البارد والجلد السميك، والقضاء عليه ليس بجلب محتل لطرده، فالحل لا يمكن أن يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار.

الشعب اللبنانى يحتاج إلى «سيسى» لبنانى جرىء وقوى لإزاحته.. أو لمعجزة ربانية تلقى هؤلاء المعاتيه خارج لبنان ليستقروا فى أحضان أربابهم أصحاب ولاية الفقيه..

ولكِ الله يا لبنان وحماكِ من شرور التقسيم.

