محمود خليل يكتب: «لعبة القهر والنفاق».. واختلال العلاقة بين الوالى والنخبة

كل نخبة تولد بأمراضها التى يكون بعضها موروثًا، وبعضها مستجدًا. وكما لكل نخبة إيجابياتها، فلها أيضًا سلبياتها. والمحك الأساسى للحكم على أداء أى نخبة يتحدد فى الأثر الذى تتركه على الذهنية العامة، ومستوى تدخلها فى تغيير أنماط التفكير الشعبى وخرائط أفكاره، سواء ما يتعلق منها بشكل التدين وسماته، أو ما يتصل بالتفاعل مع تحديات الدنيا ومشكلاتها. وقد ذكرت لك أن محمد على سعى إلى استيلاد نخبة جديدة بديلة لنخبة المشايخ الجديدة الموروثة عن العصر «العثمانى المملوكى»، لكن المشكلة أن نسبة لا بأس بها من أفراد النخبة الجديدة، كانت لها جذورها «المشيخية»، وكان بعضهم من الدارسين بالأزهر والمشربين بالأفكار القديمة، لكنّ أمورًا كثيرة تغيرت فى تفكيرهم بعد السفر فى بعثات إلى الخارج، واستحداث المدارس المدنية فى عهد الوالى الجديد، مثل مدرسة الترجمة والطب والمهندسخانة وغيرها. وبمرور الوقت أخذت مساحة المعممين تضيق، وزادت مساحة المطربشين من أفندية المدارس الذين لم يدرسوا بالأزهر بل بالمدارس الحديثة التى أنشأها محمد على.

ومنذ أن بدأ محمد على تجربته فى بناء المدارس زاد عدد المتعلمين فى مصر. ويشير كلوت بك فى إحصائه لتلاميذ المدارس فى عصر محمد على إلى أن عددهم بلغ ٩ آلاف تلميذ، انتخبهم محمد على من سكان مصر الذين كان يبلغ عددهم حينذاك ما بين ٤ و٤.٥ مليون نسمة، وأصبح العلم أساسًا لتخليق النخبة الجديدة، ولم يعد التحلق حول الدين أو الحديث باسمه أو الانتماء إلى مؤسساته هو الأساس الذى تتمحور حوله النخبة كما كان الحال بالنسبة للنخبة الموروثة عن العهد «المملوكى العثمانى». وتأسيسًا على هذا التحول وقع تحول أخطر، حيث لم تعد النخبة المتحلقة حول السلطة تتشكل من المسلمين فقط، بل كان منهم أقباط ونصارى من سوريا وأرمن. وكان الجميع يتفق- كما يذهب شفيق غربال- فى شىء واحد هو أن محمد على بالنسبة لهم هو «ولى النعم»، الذى تعهدهم بالتعليم وقلدهم مناصب الدولة وأنعم عليهم بالأرزاق السخية من مال وأرض ورفع قدرهم بين الناس، بل كان يختار لهم من بنات القصر وجواريه زوجات نشأن فى ظل الحشمة والكمال والعلم، كما يصف «غربال».

أراد محمد على أن يوجد نخبة مصنوعة على عينه على مستوى التربية والتعليم، نخبة تتحدد أدوارها على خريطة المشروع النهضوى الذى تبناه طبقًا لرؤيته وتخطيطه، لذلك فقد علمهم طبقًا لخطة فى رأسه وربطهم برباط وثيق بدولاب الدولة واحتياجاته، ورباهم على طريقته الخاصة، وزوجهم من بنات القصر وجواريه، لأنه أراد أن يربطهم برباط أوثق بالسلطة السياسية، ويجعلهم جزءًا لا يتجزأ من مشروعه النهضوى. وكان الباشا من الذكاء بحيث تمكن من فهم الخريطة النفسية لأفراد النخبة الجديدة التى صنعها، وقد عاين بنفسه خطوط وتضاريس هذه الخريطة من خلال احتكاكه بنخبة المصريين الذين تعلموا فى المدارس والبعثات. كثيرًا ما كان الوالى يلوم على أفراد هذه النخبة ترسخ بعض خصال النخبة القديمة: «نخبة المشايخ» بداخلهم.

يذكر «شفيق غربال» فى كتابه «محمد على الكبير» أن الباشا كان فى حالات التقصير يقول للنخبة المحيطة به: «ولتعلموا أنكم إذا لم تحوّلوا من خصالكم القديمة من الآن فصاعدًا، ولم ترجعوا من طرق المداراة والمماشاة، ولم تقولوا الحق فى كل شىء، ولم تجتهدوا فى طريق الاستواء، ولم تسلكوا سبيل الصواب لصيانة ذات المصلحة؛ فلا بد لى من أن أغتاظ منكم جميعًا. وإذا كنت موقنًا من تقدم هذا الوطن العزيز على أى صورة كانت وملتزمًا فريضته على صرت مجبورًا على قهر كل من لم يسلك هذا الطريق المستقيم اضطرارا مع حرقه كبدى وسيل الدموع من عينى، فالذى أرجوه من الخالق- سبحانه وتعالى- أن يجعل نصيحتى هذه مؤثرة فى قلوبكم؛ حتى أشاهد منكم حسن الحركة، وأعاين ما تستحقونه من الخير، وتقر عيناى بامتياز كل منكم حسب أقصى أملى».

المداراة والمماشاة أكبر مرضين عانت منهما النخبة عبر مراحل مختلفة من تاريخ مصر. فعبر تجربتها التاريخية الممتدة فى التعامل مع أمراء وسلاطين الحكم تعودت إخفاء مشاعرها ومواقفها واتجاهاتها «المداراة»، و«مماشاة» الواقع حتى ولو لم تكن مقتنعة به. فنفاق من يمتلك أدوات القوة جزء لا يتجزأ من تركيبتها، وكذلك مماشاته فيما يتبناه من مواقف أو ما يعزم عليه من خطوات، فهى أميل باستمرار إلى أن تُسمع من يجلس على كرسى السلطة ما يريد أن يسمعه وليس ما تؤمن به. محمد على فى المشهد السابق يحاول نصح النخبة بالتحرر من «المداراة والمماشاة»، وهو يهدد من لا ينفع معه النصح بأن يضطره إلى ذلك اضطرارًا مع شفقته وانفطار قلبه عليه. الوالى كان طموحًا ولا شك، لكن يبدو أنه لم يستوعب أن ما نسجه الدهر فى قرون لا يغيّره شخص فى بضع سنوات.

وضع محمد على نفسه فى صورة الأب الأعلم بما يحتاجه صغاره، والأقدر على تحقيق مصالحهم، والأكثر استيعابًا لما يصلح وما لا يصلح لهم. ومن هنا بنى علاقته بالنخبة تأسيسًا على معادلة «الأبوةالبنوة». تأمل هذا المقطع الذى يناجى فيه الوالى صغاره من أفراد النخبة قائلًا: «تعلموا أنى قد ناهزت سن الثمانين ولست فى تمنى شىء لنفسى، بل كان تركى للنوم والراحة وبذلى لاجتهادى ليلًا ونهارًا إنما هو من أجل سعادتكم. وحيث إنى قد ربيتكم جميعًا من صَغر سنكم وعلمتكم القراءة والكتابة فى المكاتب وأوصلتكم إلى ما أنتم فيه من الدرجات وقبلتكم أولادًا لى وصرت لكم أبًا بحق؛ وجب أنكم لا تمتنعون من قبولى أبًا لكم، بل تقبلوننى».

يشخّص الشيخ رفاعة الطهطاوى، الرمز الأكبر للنخبة الجديدة حينذاك، أسباب اختلال العلاقة بين محمد على الطامح للنهضة والشعب الزاهد فى مشروعه، وكذلك أزمته مع النخبة التى استحدثها بقوله: «ولهذا تنبه المتولى على بلاد مصر- القاهرة- أن يرجع إليها شبابها القديم ويحيى رونقها الرميم، فمن مبدأ توليه، وهو يعالج فى مداواة دائه، الذى لولاه كان عضالًا، ويصلح فسادها الذى قد كاد يكون زواله محالًا، ويلتجئ إليه أرباب الفنون البارعة والصنائع النافعة، من الإفرنج، ويغدق عليهم فائض نعمته، حتى إن العامة بمصر وغيرها، من جهلهم يلومونه فى أنفسهم غاية اللوم، بسبب قبوله الإفرنج، وترحيبه بهم وإنعامه عليهم، جهلًا منهم بأنه يفعل ذلك بأنه إنما يفعل ذلك لإنسانيتهم وعلومهم، لا لكونهم نصارى، فالحاجة دعت إليه».

التشخيص السابق لأزمة الوالى مع الشعب العازف عن المشاركة فى مشروعه النهضوى يهمل أمرين، أولهما أن محمد على شق طريقًا للتعليم، ولم يشق طريقًا موازيًا للثقافة، ما يعنى أنه لم يضع ضمن حساباته الاعتماد على عوام المصريين لإنفاذ مشروعه. ويقرر حسين فوزى النجار فى مؤلفه عن رفاعة الطهطاوى أن «المصريين لا يصلحون إلا لحمل الأثقال وسوق الحمير»، وكان أميل للاستعانة بالأتراك والأجانب، ولم يعتمد عليهم إلا عندما اضطرته الحاجة إلى ذلك، عندما أراد بناء جيش وطنى. وثانيهما أن أفراد النخبة أنفسهم- وعلى رأسهم «الطهطاوى»- لم يتوافر لهم الأدوات التى تساعدهم على نشر وعى عام بأبعاد المشروع النهضوى الذى يتبناه الوالى ومردوده عليهم، ولم يلتفتوا إلى أن وعى الأهالى يختلف عن وعيهم وقدرتهم على التفرقة بين المسائل الدينية والأمور الدنيوية عند النظر إلى الدور الذى شغله الإفرنج فى مشروع النهضة العلوى.

