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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستقبل وطن: غرفة عمليات للتواصل مع المصريين بالخارج أثناء الانتخابات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:40 م
أحمد الشاعر
أحمد الشاعر
أحلام عبدالرحمن
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قال أحمد الشاعر، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنه لأول مرة في التاريخ يكون التصويت في الانتخابات بمصر عبر البريد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا يحدث لأن مصر دول كبيرة وتسعى للحفاظ على أرواح مواطنيها خارج أراضيها، بسبب أزمة كورونا.

وأشار الشاعر، إلى أن حزب مستقبل وطن أنشأ غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات المقبلة كما فعل الحزب في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة منذ العام 2014، مؤكدا أن الغرفة نشطة في كافة المحافظات بالداخل أو حتى المتابعة في الخارج.

ونوه الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن،  بأن غرفة عمليات الحزب تتواصل مع المصريين في الخارج، لمعرفة الشكاوي والعراقيل التي تواجههم.

وأوضح أن هناك فارقا بين التصويت بالبريد والتصويت الإلكتروني الذي تكون نتيجته فوريا، مناشدا المواطنين في الخارج اتباع الإجراءات الصحيحة خلال عملية الاقتراع.

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