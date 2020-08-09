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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اللبناني ينفي إطلاق الرصاص على المتظاهرين

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:35 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
وسام عطية
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نفي الجيش اللبناني إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين اللبنانيين كما أشيع في بعض الصحف والمحطات التليفزيونية، وفق ما ذكرت فضائية "العربية".

وتشهد العاصمة اللبنانية مظاهرات احتجاجية على انفجار مرفأ بيروت وما يصفه المتظاهرون بـ"فساد السلطة".

كان الانفجار خلف 158 قتيلا ونحو 6000 مصاب ودمار هائل في المرفأ، وإضرارا بعدد كبير من المباني مما أدى إلى تشريد قرابة 300 ألف شخص.

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