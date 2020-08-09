الجيش اللبناني ينفي إطلاق الرصاص على المتظاهرين

نفي الجيش اللبناني إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين اللبنانيين كما أشيع في بعض الصحف والمحطات التليفزيونية، وفق ما ذكرت فضائية "العربية".وتشهد العاصمة اللبنانية مظاهرات احتجاجية على انفجار مرفأ بيروت وما يصفه المتظاهرون بـ"فساد السلطة".كان الانفجار خلف 158 قتيلا ونحو 6000 مصاب ودمار هائل في المرفأ، وإضرارا بعدد كبير من المباني مما أدى إلى تشريد قرابة 300 ألف شخص.