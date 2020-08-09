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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تستعرض موقف مشروعات الإسكان الاقتصادي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:33 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومدير مديرية الإسكان، ومديري عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام، لعرض الموقف الراهن لمشروعات الإسكان الاقتصادي والصناعي والأولى بالرعاية.

وتابعت المحافظ نتائج أعمال اللجنة المشكلة من أعضاء فنيين وماليين لحصر الوحدات التابعة لصندوق الخدمات الصناعية على مستوى المحافظة وإعادة تقدير القيم الإيجارية لها، إذ أوصت المحافظ بدراسة جميع الحالات لتحديد المستحقين وغير المستحقين لتلك الوحدات لاتخاذ الإجراء اللازم فى ضوء اللوائح والقوانين.

وناقشت الدكتورة منال عوض الخطوات الخاصة بتنفيذ أعمال الترميم لعدد ٧ عمارات إسكان اقتصادي بمدينة عزبة البرج، بناء على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، حيث من المقرر أن تتم تحت إشراف مديرية الإسكان، كما ناقشت المحافظ أيضًا المحاور المتعلقة بإعادة الدراسة التخطيطية لمنطقة الفابريكات بفارسكور والتى تضم ٥ عمارات واعتماد الرسم التخطيطي لإنشاء عمارتين إسكان متميز، وفيما يخص موضوع صيانة وترميم عدد ٥ عمارات الإيواء بالعنانية، وجهت المحافظ بإعادة إعداد دراسة تفصيلية ومقايسة تقديرية لتلك العمارات.

كما تم خلال جلسة الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات المطروحة بجدول الأعمال وآليات الدفع بإجراءات وإعداد الرسوم الهندسية لإقامة ثلاث عمارات سكنية إستثمارية بمدن دمياط ورأس البر وعزبة البرج، وأخيرا تم عرض الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان والذى جاء من بينها إنشاء عمارة للأسر الأولى بالرعاية بأم العلا بفارسكور وعمارتين سكنيتين بعزبة البرج "أولى بالرعاية وإسكان اقتصادى".
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

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