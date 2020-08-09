25 طائرة أسبوعية من أوكرانيا إلى شرم بداية من منتصف أغسطس

كشف رامي رزق الله رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، مدير أحد الفنادق الكبرى، أن المعدلات السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ مبشّرة للغاية، موضّحًا أن هناك ارتفاعا ملحوظا للغاية فى إعداد سائحي أوكرانيا وبيلاروسيا منذ بداية الرحلات فى الأول من يوليو الماضي التى بدأت بطائرة واحدة أسبوعيًا من كل منهم حتى وصلت حاليًا إلى أكثر من 10 طائرات من أوكرانيا أسبوعيًا بمعدل من 7 - 10 آلاف سائح أوكراني أسبوعيا كما وصلت من بيلاروسيا إلى 8 طائرات.أضاف رزق الله، لـ«الدستور» أن السّوقين محققين اشغالات لفنادق شرم الشيخ بنسبة تصل 60%، كما أنه مع منتصف الشهر الجاري ستزيد المعدلات الوافدة من السوق الأوكراني إلى أن تصل 25 طائرة أسبوعيًا، موضحًا أن قبيل أزمة كورونا كانت تصل من أوكرانيا أسبوعيًا إلى مطار شرم الشيخ نحو 99 طائرة.