الإمارات: إرسال 80 طنًا من المساعدات خلال 3 رحلات جوية إلى لبنان

أكدت وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولي الإماراتية ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن بلادها ستقدم كل الدعم الممكن للأشقاء اللبنانيين، مشيرة إلى أنه تم إرسال 80 طنا من المساعدات خلال 3 رحلات جوية، لتعزيز جهود الطواقم الطبية والتي تعمل بشكل دؤوب من أجل إنقاذ المصابين والمتضررين في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.وأوضحت خلال مشاركتها عبر الاتصال المرئي في أعمال مؤتمر المانحين المخصص لمساعدة الشعب اللبناني، اليوم الأحد حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك يأتي بالتعاون مع المنظمات والأطراف الدولية الفاعلة، كالصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والصليب الأحمر اللبناني، لضمان سرعة الاستجابة ووصول المساعدات إلى مستحقيها.وأضافت أن تجاوز الأزمة الراهنة وتداعياتها يتطلب أن تكون جميع المنافذ والموانئ والمطارات تحت الإشراف المنفرد للدولة، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1701 الهادف إلى نزع الأسلحة لتكون مقتصرة في يد القوات المسلحة اللبنانية.