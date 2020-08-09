أخطاء فادحة بـ«تظلمات الثانوية» تثير غضب أولياء الأمور

سيطر الغضب على طلاب الثانوية العامة العامة وأولياء الأمور بعد الأطلاع على كراسات إجابتهم، في أول الأيام بعد تقديم طلبات التظلمات الذي بدأ الخميس الماضي.ورصد الطلاب وأولياء أمورهم أخطاء فادحة في عمليات التصحيح تخالف نموذج الإجابة الذي أقرته الوزارة، حيث يتم إعطاؤهم نصف الدرجات المقررة رغم قيامهم بحل السؤال بشكل نموذجي خاصة في الفيزياء واللغة العربية.واشتكى آخرون من الالتزام الحرفي من جانب المقدرين بنموذج الإجابة في الأسئلة المقالية رغم توافر عناصر الإجابة الرئيسية في السؤال، مطالبين بتغيير قواعد التظلمات لتشمل إعادة التصحيح.قالت طالبة تدعى «ب. أ» إن عند اطلاعها على مادة الفيزياء وجدت مسائلها عليها 4 درجات، وتم حلها بالكامل كما مدون بنموذج الإجابة، ولم يعط المصحح سوى درجة ونص من الأربع درجات، وتساءلت على هؤلاء المصححين غير متخصصين بالمواد.واشتكى محمد إبراهيم الحاصل على مجموع 86 % بالشعبة الأدبية من وجود أخطاء كارثية، خاصة في مادة اللغة العربية، حيث التزم المقدرون بنص نموذج الإجابة حرفيا، وتم إعطاء درجات الأسئلة ناقصة درجة أو اثنين وهو ما أثر على تقدير في المجمل لينقص 12 درجة كاملة بالعربي.بينما أضافت ولي أمر طالبة بالشعبة الأدبية: «هل من الطبيعي الالتزام الحرفي بنموذج الأجابة، بهذا الشكل الذي ظهر بكراسات إجابة الطلاب، وهل هذا منطقي، ولماذ لم يقم بتقدير الدرجات مدرسو المادة، لأنه شخص يريد تطابق نموذج الإجابة حرفيا».