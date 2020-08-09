مواجهات عنيفة بين الأمن ومتظاهرين بمحيط البرلمان في لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، بأن مواجهات عنيفة تدور بين القوى الأمنية ومتظاهرين في محيط مجلس النواب.وأضافت أن عددا من الشبان ألقوا الحجارة على القوى الأمنية، التي ردت بدورها بإلقاء قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم.وتشهد العاصمة اللبنانية مظاهرات احتجاجًا على انفجار مرفأ بيروت وما يصفه المتظاهرون بـ "فساد السلطة".كان الانفجار خلف 158 قتيلا ونحو 6000 مصاب ودمارا هائلا في المرفأ، واضرارا بعدد كبير من المباني مما أدى إلى تشريد قرابة 300 الف شخص.