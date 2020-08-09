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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل سياسي: توارث السلطة وراء فساد الحكم في لبنان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:35 م
بشارة خير الله
بشارة خير الله
الشيماء زيدان
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قال بشارة خير الله، الكاتب والمحلل السياسي، إن استقالة الحكومة في لبنان مطلب شعبي منذ قيام الثورة عام 2011.

وأضاف "خير الله"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن حزب الله لم يحصل على شرعية شعبية، رغم الوعود الرنانة التي قطعها رئيس الوزراء حسان دياب للشعب، لكنه لم يكسبهم لصفه؛ لأنه معين من قبل حزب الله.

وأوضح أن رئيس الوزراء اللبناني في كل خطاب له يعوّل الفشل على غيره، ولا يعترف بأخطائه، كما أن القوى السياسية في لبنان كانت تتحكم في الدولة وتضع قانون انتخاب على قياسها ليخدم مصالحها، مؤكدًا أنهم كانوا متحكمين بكافة أطراف البنية السياسية للنظام اللبناني.

وأفاد بأن السبب في الفساد السياسي في لبنان، أن الحكومة اللبنانية كانت تتوارث فيما بين كتلة معينة.

وأكمل: نريد تجميد النظام السياسي في لبنان، وخلق نظام جديد برؤى جديدة وأحزاب ذات أفكار متطورة، حيث إننا نريد عهدا جديدا في لبنان بدستور جديد.

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