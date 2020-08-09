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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة فيلا الخطيب

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:31 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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ألقت مباحث الجيزة، القبض على 3 متهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر.

وعثرت أجهزة الأمن على المسروقات بحوزة المتهمين، وتبين أنهم عمال فى الكمباوند الكائن به الفيلا، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وضبط بحوزة المتهمين (لاب توب، وكاميرا ديجيتال، وجهاز آيباد)، واعترف المتهمون بالسرقة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به، وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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