الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه الشديد من تحركات تركيا شرق المتوسط

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم، عن القلق الشديد إزاء ما سماه التحركات البحرية الأخيرة في شرقي البحر المتوسط، مشيرا إلى نشر تركيا قطعا بحرية وتكثيف أنشطة التنقيب عن النفط.وقال الممثل الأعلى للاتحاد للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل في بيان إن مثل هذه التحركات لن تساهم في توفير الامن والحلول "وانما ستؤدي إلى مزيد من العداء وانعدام الثقة".