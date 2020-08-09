«الصحة»: ارتفاع إصابات كورونا مجددا جرس إنذار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أرقام إصابات فيروس كورونا التي عادت للتزايد مرة أخرى بمثابة جرس إنذار.وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الأرقام كانت تقل، لكن زادت في اليومين الأخيرين، وهذا خبر محزن ومفرح.. محزن بسبب التزايد ومفرح لأنه جرس إنذار بأن الوباء لم ينته وبتقول للناس إن كورونا لسه موجودة".ولفت إلى أن الدولة اتخذت إجراءات صارمة لمنع دخول مصابين بكورونا من الخارج، ويتبقى حصار المصابين في الداخل لمنع انتشار العدوى.وأوضح أن نسبة الوفيات بالنسبة لعدد السكان الكلي ليس كبيرا، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في تجاوز تحديات كبيرة في فترة انتشار الفيروس منها امتحانات الثانوية.ونوه إلى أن هناك تجارب على 17 لقاحا، منها 6 لقاحات وصلت للمرحلة الثالثة مرحلة التجربة على البشر.