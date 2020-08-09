إحالة 3 للمحاكمة لاتهامهم بالاتجار فى العملة بالجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، إحالة 3 أشخاص، للمحاكمة لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وبحوزتهم 4 ملايين جنيه و47 ألف دولار بدائرة القسم.بدأت الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط تاجر مصوغات، وعاملين، مقيمين بالفيوم والجيزة والقاهرة، حال تواجدهم بشارع المنصورية بدائرة القسم، وقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء وبحوزتهم (4255550 جنيها مصريا– 47179 دولارا أمريكيا – 100 دينار ليبى – 250 درهما إماراتيا).وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.