9 وفيات و521 إصابة جديدة في الجزائر

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأحد، تسجيل 521 حالة إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 24 ألفا و506 حالات.وقال فورار إن إجمالي عدد المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 35 ألفا و214 مصابا، و1302 حالة وفاة وأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 57 مريضا بالعناية المركزة.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب كورونا، ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.