تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة مخدر الفودو في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لحيازتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين والفودو، قبل ترويجها على عملائهما فى المرج.وكان قسم شرطة المرج ألقى القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية "أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت٥٠٠ جرام- مبلغ مالى- هاتفين محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.