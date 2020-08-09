«مؤتمر المانحين»: اتفاق على حشد موارد مهمة لتلبية احتياجات الشعب اللبناني

أكد البيان الختامي لمؤتمر المانحين بشأن لبنان، أن لبنان بحاجة إلى مساعدات طبية وصحية وغذائية.وقال: "هناك حاجة فورية لتحقيق محايد وموثوق ومستقل في انفجار بيروت".وأضاف: "مستعدون لدعم النهوض الاقتصادي للبنان على أن تلتزم السلطات بإصلاحات يتوقعها الشعب".وانطلق اليوم، مؤتمر المانحين لمساعدة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت المدمر بدعوات للإسراع في مساعدة البلد على تجاوز تداعيات الكارثة التي خلفت خسائر بشرية كبيرة ومادية قدرت بمليارات الدولارات، في حين أعلنت عدة أطراف عن مساهمات مالية.