تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن
الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:59 م
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1252 حالة.
وذكر الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن الحالات الجديدة توزعت على النحو الآتي: (3 حالات مخالطة لمصابين في محافظة إربد، وحالتان مخالطتان لأحد المصابين في محافظة المفرق)، إضافة إلى حالة بين القادمين من الجزائر ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
وأشار الموجز إلى تسجيل 9 حالات شفاء في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، إضافة إلى إجراء 5925 فحصًا مخبريا؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء انتشار الوباء وحتى الآن، 646473 فحصًا.
وذكر الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن الحالات الجديدة توزعت على النحو الآتي: (3 حالات مخالطة لمصابين في محافظة إربد، وحالتان مخالطتان لأحد المصابين في محافظة المفرق)، إضافة إلى حالة بين القادمين من الجزائر ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
وأشار الموجز إلى تسجيل 9 حالات شفاء في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، إضافة إلى إجراء 5925 فحصًا مخبريا؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء انتشار الوباء وحتى الآن، 646473 فحصًا.