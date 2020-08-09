تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1252 حالة.وذكر الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن الحالات الجديدة توزعت على النحو الآتي: (3 حالات مخالطة لمصابين في محافظة إربد، وحالتان مخالطتان لأحد المصابين في محافظة المفرق)، إضافة إلى حالة بين القادمين من الجزائر ممّن يقيمون في فنادق الحجر.وأشار الموجز إلى تسجيل 9 حالات شفاء في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، إضافة إلى إجراء 5925 فحصًا مخبريا؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء انتشار الوباء وحتى الآن، 646473 فحصًا.