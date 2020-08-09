هيدى كرم: «لو اتعاكست مفيش داعى أحكى لجوزى»

كشفت الفنانة هيدي كرم، عن تعرضها لمعاكسات بشكل يومي، قائلا إنها لا تفضل إخبار زوجها طالما أنها مواقف بسيطة وقادرة على التعامل معها.وأضافت هيدي خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «راجل و2 ستات» المذاع على فضائية «ON» مع المذيعة شيريهان أبوالحسن والفنان أحمد صلاح السعدني، إن إخبار الزوج بكم المعاكسات التي تتعرضها لها قد تدفعه إلى الغيرة، لذا لا يجب إخباره إلا إذا كان الأمر يستدعي ذلك.وأردفت: «لو اتعاكست مفيش داعي أروح أحكي موقف أنا اتعاملت معاه»، بينما خالفتها المذيعة شيريهان أبوالحسن، في الرأي، قائلة إنه لا بد أن تخبره.ورأى الفنانة أحمد صلاح حسنين إن الصراحة مطلوبة بين الزوجين، لكن المعاكسات البسيطة يمكن تجاهلها.