برتوكول بين «الوطنية للانتخابات» والجامعة العربية لمتابعة «الشيوخ»

وقّع المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، الإثنين، بمقر الهيئة الوطنية برتوكول تعاون مع الجامعة العربية برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية؛ لمتابعة انتخابات الشيوخ المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في الداخل.واستقبل رئيس الهيئة الوطنية، اليوم، وفد دبلوماسي رفيع المستوى برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة والجامعة العربية.وضم وفد الجامعة العربية السفيرة هادية صبري، مدير إدارة الانتخابات بالجامعة والمستشار أحمد أمين نائب مدير إدارة الانتخابات بالجامعة.بينما حضر اللقاء من الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد عبد العزيز عامر، رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار ريم هندي عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة.ورحب لاشين بالسفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد للجامعة والوفد المرافق، ثم تناول اللقاء التعريف بالهيئة وتشكيلها واختصاصاتها على النحو الذى نظمه الدستور وقانون إنشائها.وأكد لاشين إبراهيم أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تحقيق الهدف من المتابعة المحايدة للانتخابات من قبل المنظمات الأجنبية والدولية والمتمثل فى دعم الجهود الهادفة إلي صون نزاهة الانتخابات عن طريق رصد مجريات العملية الانتخابية ورفع تقارير بشأنها بدقة وموضوعية، كما شرح رئيس الهيئة الإجراءات المقررة والمتبعة في اللجان في ظل جائحة كورونا.من ناحيته، أبدى السفير أحد خطابي تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة في الدفع بالمسار الديمقراطي وأمنياته لها بالتوفيق فى أداء مهامها.