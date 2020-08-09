«المصريين بالخارج»: «الوطنية للانتخابات» سبقت دولا كثيرة في استخدام تكنولوجيا المعلومات

قال علاء سليم أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن التعامل مع نظم المعلومات قادم لا محالة والهيئة الوطنية للانتخابات سبقت دول كثيرة حين استخدمت تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الإلكترونية، الأمر الذي تجاوب معه أبناء الوطن في الخارج بشكل مرضي خصوصا وأن استخدام الرقمنة قادم لا محالة في المستقبل القريب.وأضاف المهندس أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن غرفة العمليات المنعقدة على مدار يومي الانتخابات تتلقى كافة الاستفسارات من ممثلي الاتحاد العام للمصريين في الخارج في شتى أنحاء العالم، وأن سير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب لا يعوقه إلا مكاتب البريد في الدول المضيفة، حيث اليوم إجازة في أوروبا، وبعض البلدان البريد فيها معطل مثل الكويت، وقامت السفارة باعتماد إيداع الأظرف في مكتب بريد السفارة داخل مكتب بريد الدسمة بمنطقة الدسمة بدلا من استخدام البريد غدا من الساعة ٨.٣٠ صباحا إلى ١.٣٠ ظهرا.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.