«عمر أفندى» تستأنف مفاوضاتها مع القنبيط لتسوية النزاع القائم

قال اللواء أيمن سالم، رئيس شركة عمر أفندي، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن شركته ستواصل المفاوضات مع المستثمر السعودي جميل القنبيط، رئيس شركة أنوال السعودية بشأن حل الأزمة القائمة بين عمر أفندي والقنبيط على خلفية حكم القضاء الإداري ببطلان البيع للمستثمر السعودي المقرر أن يكون مالكًا لنسبة 85 % من أسهم الشركة.أضاف رئيس شركة عمر أفندي، لـ«الدستور» أن أزمة تفشي كورونا خلال الأربعة شهور الماضية عطلت مسار المفاوضات.أشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة حل الأزمة وديًا بعيدًا عن اللجوء للتحكيم الدولي، موضحًا أن المفاوضات ستكون عبارة عن معرفة رغبة المستثمر السعودي في الحصول علي قيمة مالية بمقدار معين، ومن ثم سيتم خفضها إلى ما يتناسب مع ما تستطيع دفعه الشركة حتى يتم الوصول إلى صيغة ودية في إطار إنهاء النزاع القائم منذ فترة مع المستثمر السعودي.