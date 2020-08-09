جاليرى لمسات ينظم معرض «جيل 2020» للخريجين

ينظم جاليري آرت لمسات للفن التشكيلي، معرض "جيل 2020" لعرض مشاريع الخرجين من طلاب كليات الفنون الجميلة في جامعات مصر لعام 2020، دعمًا لمواهبهم وتنمية مهاراتهم في الفن التشكيلي.ومن المقرر أن يبدأ المعرض من 23 أغسطس ويستمر حتى 27 من الشهر الجاري، ويضم عددًا من مشروعات التخرج لطلاب كليات الفنون الجميلة في جامعات مصر.يشار إلى أن جاليري لمسات أستعاد نشاطه بعدد من المعارض خلال الأيام المقبلة "شيخوخة" و"لا للتحرش" وألوان" بعد توقف دام ما يقرب من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد الذي راح ضحيه مئات الآلاف.