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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:31 م
تظلمات الثانوية
تظلمات الثانوية
نورهان عبدالرحمن
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ننشر موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020؛ حيث حددت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم رابط الحصول على النتيجة، بعد 3 أيام من الإطلاع.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

يمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي:
http:tazalomg12.emis.gov.eg

وبدأ 11 كنترول بلجان النظام والمراقبة في قطاعات بالمحافظات القاهرة والمنصورة والإسكندرية واسيوط، اليوم، في اطلاع طلاب الثانوية العامة المتقدمين بطلبات تظلمات، لا ضرارهم من درجاتهم.

كانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للإطلاع على كراسات إجابتهم في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 20192020، حيث بلغوا 16433 طالبطالبة يومي الخميس الماضي وامس السبت.

وأوضحت الوزارة أن أعداد الطلاب المتقدمين للإطلاع على كراسات إجابتهم بلغت 4969 طالبا وطالبة في قطاع القاهرة، و1602 طالبي طالبة في قطاع الإسكندرية، و2662 طالبطالبة في قطاع المنصورة، و1200 طالبطالبة في قطاع أسيوط وقنا، وبلغت إجمالي التظلمات يوم الخميس 6 أغسطس 2020 حوالي 6 آلاف تظلم.

وأرسلت الوزارة تعليمات لرؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب وذويهم لتسهيل أعمال الإطلاع، والاهتمام بتوفير الإرشادات التوضيحية للطلاب من خلال ملصقات بأماكن بارزة بمقرات الإطلاع، وتوفير أماكن انتظار مع مراعاة التباعد الإجتماعى. 

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وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2019، خلال الفترة من الخميس الموافق 6 أغسطس 2020 وحتى الخميس الموافق 20 أغسطس 2020.


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