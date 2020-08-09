تعرف على موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

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موعد إعلان نتيجة أول دفعة في تظلمات الثانوية العامة 2020 وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2019، خلال الفترة من الخميس الموافق 6 أغسطس 2020 وحتى الخميس الموافق 20 أغسطس 2020. وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2019، خلال الفترة من الخميس الموافق 6 أغسطس 2020 وحتى الخميس الموافق 20 أغسطس 2020.









كانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للإطلاع على كراسات إجابتهم في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 20192020، حيث بلغوا 16433 طالبطالبة يومي الخميس الماضي وامس السبت.وأوضحت الوزارة أن أعداد الطلاب المتقدمين للإطلاع على كراسات إجابتهم بلغت 4969 طالبا وطالبة في قطاع القاهرة، و1602 طالبي طالبة في قطاع الإسكندرية، و2662 طالبطالبة في قطاع المنصورة، و1200 طالبطالبة في قطاع أسيوط وقنا، وبلغت إجمالي التظلمات يوم الخميس 6 أغسطس 2020 حوالي 6 آلاف تظلم.وأرسلت الوزارة تعليمات لرؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب وذويهم لتسهيل أعمال الإطلاع، والاهتمام بتوفير الإرشادات التوضيحية للطلاب من خلال ملصقات بأماكن بارزة بمقرات الإطلاع، وتوفير أماكن انتظار مع مراعاة التباعد الإجتماعى.