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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تعرف على نتيجة مسحة لاعبي الزمالك بعد «كارثة المصري»
الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:22 م
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كشف نادي المصري البورسعيدي عن إصابة 16 فردا بين صفوفه بفيرس كورونا في الساعات الماضية.
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