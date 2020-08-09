«لجنة كورونا» تناقش نتائج التجارب السريرية قبل نشرها دوليًا غدًا

تعقد اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، غدًا الاثنين، اجتماعًا لمناقشة الصورة النهائية لنتائج التجارب السريرية التي تم الانتهاء منها، تمهيدًا إرسالها للدوريات العلمية لنشرها دوليًا.وأكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ«الدستور» أنه تم الانتهاء من 4 أو 5 تجارب سريرية خاصة بأدوية علاج فيروس كورونا.وشدد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، من ارتداء الكمامات وعدم ملامسة الفم والعين والأنف باليد، والعطس في منديل، والتخلص من الكمامة أو المنديل بطريقة آمنة.وأوضح «حسني» أن الموجة الثانية من كورونا قد تكون قادمة من خارج مصر أو من داخلها، لافتًا إلى أن هناك إجراءات مشددة على كافة منافذ الحجر الصحى بالمطارات والموانئ والحدود المصرية، ومتابعة القادمين من خلال فرق الطب الوقائي المنتشرة في كافة المحافظات.وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الخوف من الانتشار الداخلى لموجة ثانية من فيروس كورونا، نتيجة لفقد الوعي وعدم الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتراخي في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بعد الشعور بالاطمئنان لانخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا.