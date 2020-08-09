الأردن يعلن استعداده لإيصال مساعدات للبنان

أبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد، سفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأردن استعداد بلاده للتعاون معهم لإيصال مساعداتهم للبنان عبر أراضي المملكة.وقال بيان صادر من وزارة الخارجية الأردنية: إن الصفدي أبلغ سفيرة الإتحاد الأوروبي وممثلي دوله والدول الأوروبية خلال اجتماعه معهم اليوم الأحد "استعداد المملكة الكامل للتعاون معهم لإيصال مساعداتهم للبنان عبر الأردن".وأكد الصفدي "أهمية التضامن الذي يبديه المجتمع الدولي مع لبنان لمساعدته على مواجهة تبعات الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ بيروت الأسبوع الماضي".وأضاف البيان: الصفدي التقى كذلك ممثلي منظمات الأمم المتحدة في الأردن، وأكد لهم أن "المملكة ستوفر لهم كل الإمكانات التي يحتاجونها لإسناد عمليات دعم لبنان الشقيق ومساعدته على التعامل مع التداعيات الكارثية للانفجار"، مؤكدا "وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء بكل إمكانياتها".