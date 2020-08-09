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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يبدأ استقبال أعمال الدورة الخامسة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:56 م
مهرجان أسوان
مهرجان أسوان
أمير محمد خالد
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أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الخامسة للمهرجان، والتي ستعقد في فبراير 2021.

وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان، إن المهرجان سيتلقي الأفلام عبر موقعه الإلكتروني www.aiwff.org بداية من 10 أغسطس الجاري وحتى 30 أكتوبر المقبل.

وأكد محسن أنه لابد أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة في المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا من أي نوع، وأن يكون موضوع الفيلم يتعلق بقضية تخص المرأة أو من إبداعها على مستوى الإخراج أو الكتابة، موضحًا أن المهرجان سيضم مسابقتين الأولى للأفلام الطويلة والثانية للأفلام القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، كما ستضاف برامج أخرى لاحقًا.

وأضاف محسن: شهدت الدورة الماضية عرض ٣ أفلام تم ترشيحها لجائزة الأوسكار، كما شارك في مسابقتي المهرجان الأفلام الطويلة والقصيرة في دورته الماضية 31 فيلما من 29 دولة، كان بينها فيلمين في عرضهما العالمي الأول و18 فيلمًا في عروضها الإفريقية الأولى، وقد حصل فيلم منزل آجا للمخرجة لينديتا زيتشياري على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام الطويلة.

ويعقد مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية نقابة السينمائيين والمجلس القومى للمرأة، ومؤسسة أكت.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة كرم في دورته الماضية الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، والنجمة نيللي كريم، ونجمة السينما العالمية فيكتوريا أبرل والمنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي والمونتيرة رحمة منتصر ومونتيرة النيجاتيف ليلي السايس.

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