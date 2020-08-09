الرئيس السيسي يناشد المخلصين فى لبنان التكاتف والنأي بوطنهم عن الصراعات

أكد بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك اليوم عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات".وقال راضي: "الرئيس يناشد الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، التكاتف والنأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الاقليمية، وتركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني".