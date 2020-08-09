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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع وفقدان 7 إثر عاصفة وفيضان في جزيرة وسط اليونان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:45 م
فيضان وسط اليونان
فيضان وسط اليونان
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عثرت السلطات اليونانية على خمسة جثامين لأشخاص لقوا مصرعهم، فيما أُدرج شخصان آخران على قائمة المفقودين إثر هبوب عاصفة ضربت جزيرة "وابية" وسط البلاد ونجم عنها فيضان.

وذكرت الشرطة، حسبما أشارت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الأحد، أنه تم العثور على جثامين زوجين في منزلهما المغمور بالمياه بقرية "بوليتيكا" الساحلية التي تبعد نحو 100 كيلو متر من شمال العاصمة أثينا، بينما عثر على طفل رضيع (يبلغ من العمر ثمانية أشهر) في شقة بالطابق الأرضي في القرية ذاتها.

وأشار رئيس البلدية المحلي إلى أن الطفل الرضيع وأسرته لم يكونوا من السكان المحليين إنما كانوا بالمنطقة لقضاء عطلة.

وأوضحت خدمة إطفاء الحريق أن الأمطار الغزيرة كانت قد بدأت في الهطول منذ منتصف ليلة أمس السبت وتعامل رجال إطفاء الحريق مع أكثر من 50 حادث حريق إندلع بسبب البرق.

كما تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ عشرات الأشخاص ومساعدة آخرين في تصريف مياه الفيضان من منازلهم، وبحلول ظهر اليوم تم إجلاء 47 شخصًا بأمان من منازلهم وسياراتهم، إلى جانب ثمانية آخرين على متن مروحية، كما تم تصريف مياه الفيضان من نحو 450 منزلًا.

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