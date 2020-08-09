«التموين» تتعاقد على 64.5 ألف طن زيت صويا خام
الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:45 م
نرمين محمود الدهانطباعة
تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على ٦٤٥٠٠ طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي من ٧ شركات، لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تسليم خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠.
يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي.
يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي.