«التموين» تتعاقد على 64.5 ألف طن زيت صويا خام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على ٦٤٥٠٠ طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي من ٧ شركات، لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تسليم خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠.يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي.