رئيس باكستان: استراتيجية الإغلاق الذكي حقفت نتائج إيجابية في التعامل مع أزمة كورونا

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي الأحد، إن استراتيجية تنفيذ الإغلاق الذكي حققت نتائج إيجابية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.وأوضح علوي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية، أن باكستان تغلبت على وباء كورونا بسبب الانضباط الكامل على المستوى الداخلي.وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان اليوم إلى 284 ألفا و121 حالة، عقب تسجيل 634 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.