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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مذكرة للبرلمان الأوروبي لوضع قطر وتركيا على قوائم الإرهاب

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:38 م
تميم واردوغان
تميم واردوغان
إسلام نصير
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أعلن إسلام السويسي، المستشار الإعلامي للجاليات المصرية في أوروبا، أنه تقدم بمذكرة إلى البرلمان الأوروبي لوضع قطر وتركيا على قوائم الدول الداعمة للإرهاب، مشيرًا إلى أن الدعم الذي تقدمة قطر وتركيا للجماعات الإرهابية أصبح جليا وواضحا للجميع.

وأضاف السويسي في تصريحات صحفية له، أن هناك العديد من الدلائل التي تثبت تورط قطر وتركيا في دعم الجماعات الإرهابية مصورة بالصوت والصورة، بالإضافة إلى وجود اعترافات لعدد من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي المقبوض عليهم في سوريا والعراق وليبيا يؤكدون تلقيهم دعم مالي وعسكري من تركيا لتنفيذ خطة أردوغان في المنطقة العربية ونشر التطرف والإرهاب.

وأشار المستشار الإعلامي للجاليات المصرية في أوروبا، إلى أن هناك عدة مطالبات لبرلمانيون أوربيون باتخاذ مواقف حازمة إزاء تورط قطر وتركيا في تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أنه تواصل مع عدد نواب البرلمان الأوربي لدعم المذكرة خاصة بعد فضيحة تركيا بدعم وتسليح المليشيات والمرتزقة في ليبيا.

وشدد السويسي، على ضرورة التصدي لجميع المتربصين من قوي أهل الشر الذين يحاولون تعطيل مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في البناء سواء كان في الداخل أو الخارج، عبر ترويج الأكاذيب عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر قنواتهم التي تبث من قطر وتركيا، والتي تحاول نشر الفتن والترويج للأكاذيب من أجل تحقيق أهدافهم الفوضوية، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت للعالم أن مصر دولة قوية صلبة وأن مواطنيها وأمنها خط أحمر.

وطالب المستشار الإعلامي للجاليات المصرية في الخارج، أبناء مصر في الداخل والخارج بضرورة التصدي لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار البلد، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى نشر الفوضى وزعزعة استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن أبناء مصر في الخارج لن يتوانوا في الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، بالإضافة إلى دعم الدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات.

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