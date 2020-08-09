قنصل مصر بدبى: حريصون على التواصل مع أبنائنا بالخارج (فيديو)

قال السفير أشرف الديب، قنصل عام مصر في دبي والمناطق الشمالية، إن الانتخابات فرصة جيدة للتواصل مع أبناء الجالية المصرية في دبي والإمارات الشمالية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية حريصة على التواصل مع أبنائها في الخارج وتقديم الدعم لهم.وأشار السفير أشرف الديب، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن القنصلية بدأت الاستعداد لعقد الانتخاب منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انعقاد انتخابات الشيوخ.وأوضح قنصل عام مصر في دبي والمناطق الشمالية، أنه تم نشر جميع تفاصيل عملية الانتخاب عبر البريد من خلال الصفحة الرسمية لقنصلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.بدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الإثنين، بينما تبدأ الانتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.