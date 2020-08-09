لليوم الثالث.. صفر إصابات بكورونا في شمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة والسكان في شمال سيناء، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد، في مقابل عدم اكتشاف أي حالات إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي.وذكرت صحة شمال سيناء، في بيان لها، اليوم الأحد، تعافي 4 حالات من كورونا، ليصل عدد المتعافين إلى 279 متعاف.وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بمحافظة شمال سيناء، قد توقف عند 404 حالات إصابة، توفى منهم 22 شخصا، بينما تعافى 279، ويخضع الباقون للعلاج سواء بمستشفيات العزل أو بمنازلهم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان للعزل المنزلي.