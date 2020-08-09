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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تدعم لبنان بـ41 مليون دولار لمواجهة تداعيات انفجار بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:33 م
صباح خالد الحمد الصباح
صباح خالد الحمد الصباح
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أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استعداد الكويت لتقديم الدعم إلى لبنان في مواجهة كارثة انفجار مرفأ بيروت، بالتزامات مسبقة على الصندوق الكويتي للتنمية، يعاد تخصيصها لصالح لبنان، بما يقارب ثلاثين مليون دولار.

وأضاف الشيخ صباح خالد - في كلمة له خلال ترؤسه اليوم الأحد، وفد الكويت المشارك في المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بدعوة مشتركة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس - أنه سيتم التنسيق بشأن ذلك مع السلطات اللبنانية، لدعم الأمن الغذائي، إضافة إلى مساعدات طبية وغذائية عاجلة تصل إلى أحد عشر مليون دولار، إضافة إلى تبرعات الجمعيات الخيرية الكويتية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أن الكويت بادرت انطلاقا من وقوفها وتضامنها مع لبنان، وبتوجيهات نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بتقديم تلك المساعدات الإغاثية للبنان منذ وقوع الانفجار، عبر جسر جوي، معربا في الوقت نفسه عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا في لبنان، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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