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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير مصر بالجزائر: لا إصابات بين المصريين جراء الهزات الأرضية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:28 م
السفير أيمن مشرفة
السفير أيمن مشرفة
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قال السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، إن أبناء الجالية المصرية بولايتي ميلة وتيبازة، اللتين تعرضتا لهزات أرضية متوسطة خلال اليومين الماضيين بخير.

وأضاف السفير مشرفة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، أن السفارة المصرية على تواصل تام مع أبناء الجالية في كل الولايات، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية في ممتلكات المصريين بالولايتين.

وكانت ولاية تيبازة المتاخمة للعاصمة قد تعرضت لهزة أرضية، الليلة الماضية، بلغت قوتها 4.3 درجة بمقياس ريختر، ولم تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية، بينما تعرضت ولاية ميلة (شمال شرق) أمس الأول لهزتين أرضيتين بلغت قوة الأولى 4.9 درجة بمقياس ريختر، وبلغت قوة الثانية 4.5 درجة، وتسببتا في أضرار مادية.

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