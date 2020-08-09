المتظاهرون اللبنانيون يتوافدون مجددًا إلى وسط بيروت

توافد المتظاهرون اللبنانيون، عصر الأحد، على ميادين العاصمة اللبنانية بيروت، لمواصلة تظاهراتهم التي بدأت منذ أمس تحت شعار "يوم الحساب".واحتشد المئات حتى الآن في وسط بيروت في ميادين متفرقة، وفقًا لقناة العربية.وشهد لبنان احتجاجات واسعة، السبت، على خلفية انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، الذي خلف نحو 154 قتيلًا، ونحو 5 آلاف جريح؛ مطالبين بمحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة بالكامل.تصاعدت الأحداث اللبنانية باقتحام المحتجين مقار الوزارات والمباني السيادية، وعلقوا المشانق في منطقة وسط بيروت، مساء السبت في إشارة للتخلص من الطبقة الحاكمة بشكل نهائي.