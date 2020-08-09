«بعد توقفها بسبب كورونا».. عودة اجتماعات نقابة التشكيليين

دعت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، مجلس النقابة للاجتماع يوم الثلاثاء 18 أغسطس الجاري، وذلك بعد توقفها لشهور بسبب الإجراءات الخاصة بجائحة كورونا؛ وأعلنت القباني مناقشة جدول الأعمال الذي يضم الكثير من الموضوعات التي تهم أعضاء الجمعية العمومية في محاولة من خلاله وبالتعاون مع السادة أعضاء المجلس لتحقيق بعض من طموحات الفنانين التشكيليين.ومن جانبها أشارت القباني، إلى أنه اجتماع يحمل كثيرًا من الأمل لأعضاء الجمعية العمومية وكثيرًا من الزخم للعمل النقابي.وأضافت النقابة في كلمتها لأعضاء مجلس إدارة النقابة: "نحن نثق في أنكم جديرون بالمسئولية مُقدرين لثقلها وحجم الآمال المعقودة علينا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، أملين أن نكون عند حسن ظن الجمعية العمومية".