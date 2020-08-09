سفير مصر بإسبانيا: وضع تفاصيل انتخابات الشيوخ على الصفحة الرسمية للسفارة

قال السفير عمر سليم، سفير مصر في إسبانيا، إن الإعداد لعملية انتخابات مجلس الشيوخ بدأ منذ فترة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أنه تم وضع كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بعملية الانتخاب على الصفحة الرسمية للسفارة، حتى تكون عملية الإدلاء بالصوت واضحة لأفراد الجالية المصرية.وأوضح سفير مصر في إسبانيا، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، أن المظروفات التي تصل عبر البريد يتم وضعها في صناديق الاقتراع ليتم فرزها عقب انتهاء موعد عملية الاقتراع.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء غدا الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.