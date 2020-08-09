المحامون الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام النقيب العام

أدى عدد من المحامين الجدد، اليمين القانونية، أمام النقيب العام رجائي عطية، اليوم الأحد، بمكتبه بالنقابة العامة في شارع رمسيس.يشار إلى أن نقابة المحامين، تعقد غدًا الإثنين، الموافق 10 أغسطس، جلسة حلف اليمين القانونية، لمحامي؛ شمال وجنوب أسيوط، المنيا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، قنا، سوهاج، الفيوم، بني سويف، الوادي الجديد.وتعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويترأسها النقيب العام رجائي عطية، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.