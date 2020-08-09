ضبط 2550 أمبول مخدر في شركة بطنطا

شنت إدارة الرقابة التموينية التابعة لمديرية تموين الغربية، حملة موسعة برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، لضبط المخالفين بناء على تحريات الرقابة الإدارية.وأسفرت الحملة عن ضبط 2550 أمبول مخدر داخل شركة بحي أول طنطا، تشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين وعادل فتحى، مدير الإدارة، وياسر مراد، مدير الرقابة التموينية بطنطا، ومحمد الشيخ.وتحرر محضر 18318 جنح أول طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإحالة للنيابة العامة والتى طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.