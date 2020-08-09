رجائي عطية يتفقد مكتبة نقابة المحامين استعدادًا لافتتاحها (صور)

تفقد نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الأحد، مكتبة النقابة العامة، استعدادًا لافتتاحها أمام أعضاء الجمعية العمومية، وذلك في حضور أبوبكر ضوه، وأسامة سلمان، وعبد الحفيظ الروبي، أعضاء مجلس النقابة.وتضم المكتبة مجموعة كبيرة من أمهات الكتب في كافة فروع القانون، وسيتاح للمحامين الاطلاع عليها داخل المكتبة وتصوير ما يريدون منها، دون السماح بنظام الاستعارة الخارجي.